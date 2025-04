Ainda sem técnico definido para as próximas partidas, a CBF busca fechar com o novo nome o quanto antes. Durante entrevista para o canal RomárioTV, Galvão Bueno revelou uma conversa sobre o tema com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, durante a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Segundo o narrador, a situação o ocorreu num almoço antes da partida contra a Coréia do Sul, pelas oitavas de final.

- Eu acho que pra ser técnico da Seleção Brasileira tem que ser bom. Tem que ser vencedor, tem que ter presença, tem que ter voz, tem que ter o vestiário. E nesse momento, se você for ver, Portugal exporta treinador pro mundo inteiro, e o treinador da seleção é um espanhol. Mas essa confusão toda do Ancelotti, que dura dois anos e meio, eu de vez em quando perco o sono porque acho que tenho alguma culpa nisso, e vou te explicar.

- Antes do jogo Brasil e Coréia, o presidente da CBF, o Ednaldo, me convidou para um almoço, eu sou um cara educado, claro que vou. Aí conversamos, batendo um papo, e eu disse: "presidente, posso lhe dizer uma coisa? o Tite já não falou que vai embora, ele já não disse que ganhando ou não a Copa ele iria embora, lá atrás em fevereiro?" Então a partir do dia seguinte ao título ou da eliminação, a gente já não teria técnico. Olha o sucesso que você faria se no dia seguinte você dissesse: "o técnico da Seleção é...". Tá enrolando até hoje, nós já tivemos dois técnicos interinos, Romário. Interino pra Seleção Brasileira é uma vergonha.

Galvão afirmou que sugeriu o nome de Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, para o presidente da CBF. Na visão do narrador, o italiano é o maior vencedor da atualidade e conhece bem os jogadores brasileiros.

Sugestão de Galvão

- Aí ele diz "então um dos objetivos desse almoço é saber tua opinião. Quem seria?". Eu respondi que depende, seria um técnico estrangeiro ou brasileiro? Aí ele disse "eu to pensando num técnico estrangeiro". Eu virei e falei que só tinha um nome, Carlo Ancelotti. Ele olhou (...) é um vencedor, ninguém ganhou igual esse cara. Ele é o único que ganhou todas as principais ligas. Ele bate de goleada em Champions. Gosta de jogador brasileiro.

Além disso, Galvão também sugeriu o nome do ex-jogador Falcão para comandar o futebol ao lado do treinador italiano. Ambos foram colegas de equipe na Roma quando ainda eram jogadores.

- Eu disse também, se você for conversar com ele, ele não vem. Não vai ser dinheiro que irá atrai-lo, e sim um grande desafio. E eu disse assim, traz o Falcão pra CBF e bota o Falcão pra ir falar com ele. O Falcão é ídolo como jogador de futebol do Ancelotti, juntos fizeram o maior meio-campo da história da Roma. E o discurso do Falcão tinha que ser: "Carleto, olha aqui, nós ganhamos tudo, conseguimos tudo, só não fomos campeões do mundo. Vamos ser agora juntos?" Eu acho que ele vinha.

Coincidentemente ou não, o nome do italiano se tornou o preferido do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, logo após a saída de Tite no último Mundial. À época, contudo, Ancelotti tinha contrato válido com o Real Madrid e sempre deixava claro que o cumpriria. O acordo era válido até julho de 2024, porém foi renovado por mais um ano. A próxima Data FIFA será em junho, quando a Seleção disputa a 15ª e 16ª rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.