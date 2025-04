Participação de Romário em Vasco x Flamengo viraliza: ‘Monossilábico’

Romário realizou uma participação especial na transmissão do clássico entre Vasco e Flamengo pela Amazon Prime Video, neste sábado (19), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão. Em campo, as equipes protagonizaram um empate sem gols, na cabine de transmissão, o tetracampeão acompanhou o ritmo do jogo e se realizou comentários sucintos.

Sem grandes comentários de destaque, os melhores momentos de Romário na transmissão da plataforma de streaming aconteceram através de interações com Galvão Bueno. Algumas delas, repercutiram nas redes sociais. Veja abaixo os destaques dos internautas:

Vasco x Flamengo

Em campo, o clássico foi marcado por grande movimentação das equipes. Tanto o Cruzmaltino, quanto o Rubro-negro tiveram chances claras para balançar as redes do Maracanã. Porém, os times não conseguiram ser precisos.

O Vasco parou duas vezes na trave. Uma com o atacante Vegetti e outra com o lateral Paulo Henrique. Se a balisa foi a inimiga do clube alvinegro, o maior adversário do Flamengo na partida foi o goleiro Léo Jardim.

Em noite inspirada, o arqueiro cruzmaltino parou o ataque da equipe do técnico Filipe Luís em diversas oportunidades. Foram, ao todo, sete defesas do camisa 1 durante os 90 minutos do clássico carioca.

Com o empate sem gols, Vasco e Flamengo somaram ambos um ponto na tabela de classificação do Brasileirão. Até o momento, as equipes se encontram respectivamente na 8ª e 1ª colocação.