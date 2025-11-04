Galvão questiona convocação de jogador do Flamengo e manda recado a Neymar

O narrador Galvão Bueno realizou algumas observações sobre a convocação da Seleção Brasileira. O treinador Carlo Ancelotti selecionou os 26 jogadores para os próximos compromissos, previstos para a Data Fifa de novembro. Na ocasião, o Brasil enfrenta o Senegal e a Tunísia, respectivamente nos dias 15 e 18 de novembro.

Através das redes sociais, o narrador aproveitou o momento para questionar a convocação de Danilo, do Flamengo. Além disso, Galvão também mandou um recado para o atacante Neymar, do Santos.

- Os zagueiros Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães eu também já coloco na lista (da Copa). Fabrício Bruno ganhou uma nova oportunidade, e o Danilo, eu confesso que não entendi a convocação dele. (…) Vitor Roque é excelente, ótima a convocação dele - iniciou Galvão Bueno, antes de completar.

- O funil está apertando, mas a base dele (Ancelotti) está aí. Mas a pergunta que não quer calar, segue no ar: E o Neymar? Ele voltou a jogar, ainda está longe da forma ideal, mas tempo para atingir o que o Ancelotti quer e o que o povo brasileiro espera, tem de sobra. Agora, só depende dele - concluiu.

Convocação da Seleção

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)