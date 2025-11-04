menu hamburguer
Fora de Campo

Galvão questiona convocação de jogador do Flamengo e manda recado a Neymar

Carlo Ancelotti divulgou lista com 26 atletas na última segunda-feira (3)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
04:10
Galvão Bueno no Galvão e Amigos, programa da Band
imagem cameraGalvão Bueno no "Galvão e Amigos", programa da Band (Foto Reprodução)
O narrador Galvão Bueno realizou algumas observações sobre a convocação da Seleção Brasileira. O treinador Carlo Ancelotti selecionou os 26 jogadores para os próximos compromissos, previstos para a Data Fifa de novembro. Na ocasião, o Brasil enfrenta o Senegal e a Tunísia, respectivamente nos dias 15 e 18 de novembro.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Através das redes sociais, o narrador aproveitou o momento para questionar a convocação de Danilo, do Flamengo. Além disso, Galvão também mandou um recado para o atacante Neymar, do Santos.

- Os zagueiros Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães eu também já coloco na lista (da Copa). Fabrício Bruno ganhou uma nova oportunidade, e o Danilo, eu confesso que não entendi a convocação dele. (…) Vitor Roque é excelente, ótima a convocação dele - iniciou Galvão Bueno, antes de completar.

- O funil está apertando, mas a base dele (Ancelotti) está aí. Mas a pergunta que não quer calar, segue no ar: E o Neymar? Ele voltou a jogar, ainda está longe da forma ideal, mas tempo para atingir o que o Ancelotti quer e o que o povo brasileiro espera, tem de sobra. Agora, só depende dele - concluiu.

Convocação da Seleção

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em convoção para a Data Fifa de novembro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

