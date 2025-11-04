Galvão questiona convocação de jogador do Flamengo e manda recado a Neymar
Carlo Ancelotti divulgou lista com 26 atletas na última segunda-feira (3)
O narrador Galvão Bueno realizou algumas observações sobre a convocação da Seleção Brasileira. O treinador Carlo Ancelotti selecionou os 26 jogadores para os próximos compromissos, previstos para a Data Fifa de novembro. Na ocasião, o Brasil enfrenta o Senegal e a Tunísia, respectivamente nos dias 15 e 18 de novembro.
Através das redes sociais, o narrador aproveitou o momento para questionar a convocação de Danilo, do Flamengo. Além disso, Galvão também mandou um recado para o atacante Neymar, do Santos.
- Os zagueiros Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães eu também já coloco na lista (da Copa). Fabrício Bruno ganhou uma nova oportunidade, e o Danilo, eu confesso que não entendi a convocação dele. (…) Vitor Roque é excelente, ótima a convocação dele - iniciou Galvão Bueno, antes de completar.
- O funil está apertando, mas a base dele (Ancelotti) está aí. Mas a pergunta que não quer calar, segue no ar: E o Neymar? Ele voltou a jogar, ainda está longe da forma ideal, mas tempo para atingir o que o Ancelotti quer e o que o povo brasileiro espera, tem de sobra. Agora, só depende dele - concluiu.
Convocação da Seleção
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
