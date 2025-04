Atitude de Neymar em Fluminense x Santos gera polêmica: ‘Piada’

Atitude de Neymar foi questionada durante a partida entre Fluminense e Santos, neste domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão. O jogador se desentendeu com Samuel Xavier após disputa de bola e botou o dedo na cara do jogador. Neymar acabou levando cartão amarelo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar começou no banco de Fluminense x Santos. O jogador entrou no intervalo do segundo tempo, ouvindo a torcida tricolor mandar ele ir tomar naquele lugar. O clima do jogo esquentou assim que o camisa 10 entrou em campo. O primeiro a ter confrontos mais fortes com o craque foi o volante Facundo Bernal.

Logo depois foi a vez de Samuel Xavier. O craque teve uma disputa com o lateral que acabou em falta a favor do Fluminense, mas o jogador do Santos levou amarelo por atingir Samuel no rosto. Neymar, irritado com a reação de Samuel à falta, foi até o jogador, tirar satisfação, e colou o dedo no rosto do atleta do Fluminense. A atitude de Neymar repercutiu nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Caio Ribeiro detona Zubeldía: ‘Não serve para time do tamanho do São Paulo’

Comentários sobre Neymar em Fluminense x Santos

Galvão Bueno faz dura crítica em Fluminense x Santos: ‘Absurdo’

Galvão Bueno não poupou palavras e teceu duras críticas à arbitragem no duelo entre Fluminense e Santos, pela terceira rodada do Brasileirão. O narrador, que conduziu a transmissão do confronto realizado no Maracanã, analisou uma jogada polêmica que poderia ter terminado em pênalti para o Tricolor, e reclamou do protocolo adotado na atualidade.

- O impedimento, ele não tinha dado, porque eles esperam a sequência. Houve toda a sequência e terminou a jogada, o que eu acho um absurdo, porque o jogador pode ter uma contusão séria. Ele achou o impedimento? Levanta a bandeira, e depois vai ver - afirmou o jornalista.

continua após a publicidade