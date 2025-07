Renato Maurício Prado faz cobrança após vazamento sobre De La Cruz no Flamengo

Uma declaração de José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, sobre De La Cruz chamou a atenção de rubro-negros em um grupo de Whatsapp. Na conversa, divulgada pelo "Ge", o doutor criticou a compra do jogador, ainda na gestão anterior, por conta de uma lesão crônica que o meia tem no joelho direito. O caso foi comentado por Renato Maurício Prado, que fez cobrança ao departamento médico anterior.

- As palavras de Runco, vazadas de um grupo de Whatsapp, são devastadoras sobre a situação de De La Cruz. Já veio bichado! Problemas crônicos nos joelhos, sendo um deles “irreparável”. Como o departamento médico do senhor Tanure aprovou tal contratação?

A mensagem de Runco foi em um grupo com nomes importantes da política do Flamengo, além de membros do conselho e ex-dirigentes. O médico definiu a situação da lesão de De La Cruz como "irreparável".

Fala de Runco, médico do Flamengo

- Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente - escreveu Runco.

Postagem de Arrascaeta para De La Cruz (Foto: Reprodução)

Nota do Flamengo

Em nota, o Flamengo garantiu que não comentará sobre o tema, uma vez que se trata de uma conversa privada e pessoal.

"O Flamengo não comentará declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto e, em alguns casos, obtidas por meio de condutas criminosas — sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado em seus objetivos esportivos neste segundo semestre, mantendo o compromisso com um ambiente profissional e responsável"

De La Cruz chegou no Flamengo no início de 2024. Ao todo, o jogador custou ao clube R$ 102,074 milhões. O uruguaio tem 61 partidas (54 como titular), com 38 vitórias, 14 empates e nove derrotas. Neste período, conquistou os seguintes títulos: Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2025) e o Carioca (2024 e 2025).

De La Cruz na chegada do Flamengo aos Estados Unidos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

