Galvão Bueno relembrou momentos hitóricos que foram narrados por ele durante entrevista para a Romário TV, no Youtube, na última segunda-feira (21). No bate-papo com o Baixinho, o comunicador revelou o momento mais triste da carreira como narrador. Trata-se da morte de Ayrton Senna.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A fatalidade envolvendo o piloto brasileiro na Fórmula 1 aconteceu em 1994, no GP de Ímola. Na ocasião, Galvão narrou a batida que levou a morte de Senna. Ele aponto o momento como o mais triste da carreira. Os dois eram amigos próximos.

- Você ver um irmão bater daquele jeito e saber que a coisa era muito séria por causa dos procedimentos. Me lembro da frase frase que disse quanto o helicóptero desceu: "vai meu irmão, lute muito pela vida. O Brasil e mundo inteiro está rezando e torcendo por você" - iniciou o narrador.

continua após a publicidade

- Quando terminou (a transmissão) tentei arrumar um helicóptero para ir ao hospital. Tentava falar no telefone para saber de informações. Foi duro. Foi o momento mais triste da minha carreira. Incoparávelmente. Foi uma dor diferente. O maior sofrimento esportivo foi o 7 a 1, mas não tem comparação - concluiu.

➡️ Galvão bate martelo sobre presença de Neymar na Seleção

Morte de Ayrton Senna

O GP de San Marino, em Ímola de 1994 foi marcado por muitos acidentes. Um deles gerou a morte de Ayrton Senna. A fatalidade aconteceu na curva Tamburello. Em alta velocidade, o brasileiro passou direto do traçado da pista e acertou o muro de contenção.

continua após a publicidade

Ayrton foi levado da pista por um helicóptero direto para o Hospital Maggiore, em Bolonha. Apesar da luta, o brasileiro não conseguiu sobreviver os ferimentos grave e morreu de traumatismo craniano.