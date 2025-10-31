Galvão Bueno manda recado após anúncio de participação na Copa do Mundo

É oficial. O narrador Galvão Bueno estará novamente no comando das transmissões de mais uma Copa do Mundo. Desta vez, o icônico comunicador irá tocar o projeto em parceria com o SBT e NR Sports. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (31).

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Através das redes sociais, Galvão Bueno aproveitou o momento para dar um recado aos telespectadores. Com muito entusiasmo, o narrador falou sobre a novidade e convocou os fãs para acompanhar o novo Mundial.

- Bem, amigos das redes sociais e do mundo do futebol. Vem aí, a Copa do Mundo de 2026, e com que alegria agora posso dizer: Haja coração. Estaremos juntos mais uma vez, no SBT, televisão ao vivo, na casa de Silvio Santos e na nossa NR Sports, do mundo digital - disse o narrador, antes de completar.

continua após a publicidade

- É isso mesmo, um só time, sempre as mesmas transmissões, comentários e programas. Com meu amigo Tiago Leifert e uma equipe de parceiros com grandes nomes e experiência em Copa do Mundo. Tive a sorte de narrar o tetra e o penta, então vamos torcer muito para gritarmos o hexa - concluiu.

Detalhes da Copa do Mundo no SBT e NR Sports

Ao todo, serão 32 jogos transmitidos, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira, independentemente da fase da competição, e compartilhados com outra TV aberta.

continua após a publicidade

A operação será no modelo simulcast, ou seja, as emissoras compartilharão a mesma equipe em cada transmissão, oferecendo ao público a opção de assistir à partida na TV aberta (SBT) e nos canais lineares de TV por assinatura.

Outra novidade da emissora é a parceria com Galvão Bueno, sócio da N Sports, que estará de volta no comando da transmissão da Seleção Brasileira. Tiago Leifert também está envolvido no projeto.

Recordista em narrações de Copas do Mundo, com participação em 13 edições consecutivas (1974 a 2022), Galvão Bueno demonstra entusiasmo em retornar ao torneio. Vale lembrar que, em 2024, ele chegou a afirmar que não narraria a Copa de 2026 e que a edição de 2024 seria sua despedida.

A Copa do Mundo da FIFA 26 será a quinta edição da competição exibida pelo SBT. A primeira foi em 1986, no México; o SBT também levou ao ar as edições de 1990 e 1994, esta última marcada pela conquista do tetracampeonato e por uma das coberturas mais emblemáticas da história do canal. A última vez que a emissora exibiu o torneio foi em 1998, na França.