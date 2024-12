Bahia repudia comentário de narrador em jogo da Ladies Cup; canal se pronuncia

O comentário de um narrador durante o jogo entre Bahia e Avaí Kindermann, pela Ladies Cup, teve repercussão negativa na última terça (17). Anderson Cheni, do canal GOAT, citou "preguiça baiana" no fim da partida, e o clube se manifestou nas redes sociais, assim como a plataforma.

A situação ocorreu já nos acréscimos do segundo tempo, quando o Bahia vencia o Avaí por 2 a 1. Cheni recebeu inúmeras críticas nas redes sociais, e a repercussão chegou no Bahia, que classificou o comentário como "depreciativo". O canal GOAT pediu desculpas pelo ocorrido.

- Dois (minutos) e meio para acabar o jogo, e aí aquela preguiça baiana para valorizar a bola, deixar o tempo passar. Quem tem que correr é a bola, não o Bahia... - disse o narrador.

"O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar e repudiar o comentário depreciativo ao povo baiano durante a transmissão do jogo do nosso time feminino, nesta terça-feira, pela Brasil Ladies Cup, no Canal Goat. Preguiça mesmo é ainda ter que conviver com comentários assim", escreveu o clube.

"O Canal GOAT tem como premissa o respeito, a diversidade e não compactua com nenhum tipo de preconceito. O que aconteceu em nossa transmissão da partida entre Bahia x Avai Kindermann é lamentável, repudiante e pedir desculpas é apenas o mínimo, mas está longe do suficiente. Assim como se pronunciou o Bahia, preguiça mesmo é de ainda termos que lidar com esse tipo de situação. Nos sentimos envergonhados e enviamos nosso mais profundo perdão a todos e todas, especialmente ao público baiano", se manifestou o GOAT.

Bahia venceu o Avaí Kindermann na Ladies Cup (Foto: Divulgação)

Narrador se pronuncia sobre o caso

- Estou gravando esse vídeo aqui porque a repercussão negativa foi muito grande por um termo que eu usei no final do jogo. Pegou mal, peço desculpas para o torcedor do Bahia, às jogadoras, ao povo nordestino, baiano, e aos companheiros do GOAT também. Tudo que eu falar aqui não vai mudar o que já foi falado. E a gente aprende com os erros. Seguimos - disse Cheni no Instagram.