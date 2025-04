Galvão Bueno elege favoritos para os títulos do Brasileirão e da Libertadores

Galvão Bueno concedeu entrevista à Romário TV, no Youtube, nesta segunda-feira (21). No debate com o Baixinho, o narrador foi questionado sobre as apostas dele para os títulos do Brasileirão e da Libertadores de 2025. Veja as respostas de Galvão:

- Começando pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo… Palmeiras… Inter… E vamos ver… vamos ver se o Botafogo mantém o ritmo do que vinha conseguindo… Eu fico com esses quatro - disse Galvão, que seguiu:

- Na Libertadores: Flamengo e Palmeiras eu coloco também, sem dúvida! Não dá, não dá nunca pra deixar o River Plate de fora! Tem que ter três brasileiros — Flamengo e Palmeiras, certamente! Aí depois, São Paulo.

Durante o programa, Galvão promoveu a discussão sobre quem é o melhor 10 do Brasileirão até o momento. Os três nomes separados foram: Alan Patrick, Arrascaeta e Memphis Depay. A produção do programa disponibilizou um qr code para os espectadores do programa votarem.

O resultado parecia mostrar uma vitória simples de Arrascaeta no início da enquente. O uruguaio, porém, foi ultrapassado no final por Memphis. Neto brincou com a "virada", dizendo que a torcida do Corinthians votou em peso.

Antes do resultado final, Galvão questinou os companheiros de programa sobre a opinião deles. Neto não só disse que Arrascaeta era o melhor camisa 10, como colocou o jogador do Flamengo como o melhor em atividade no Brasil. O narrador concordou com o comentarista. Para Galvão, Arrascaeta também é o melhor camisa 10 do país.