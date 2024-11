Caio Ribeiro reprova escolha de Vini Jr em Venezuela x Brasil: ‘Sozinho’

Caio Ribeiro criticou pênalti perdido por Vini Jr (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 20:44 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira ficou apenas no empate com a Venezuela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (14). Vini Jr teve a chance de dar a vitória ao Brasil, mas perdeu um pênalti no segundo tempo. Comentarista do jogo, o ex-atacante Caio Ribeiro analisou a penalidade desperdiçada.

— Ele espera a movimentação do goleiro, que não se mexe. Isso dificulta a ação do Vini, mas ele bateu mal. No rebote, além do gol escancarado, para a bola. Ele estava sozinho, era dominar ela e entrar com bola e tudo, escolher o canto — disse Caio Ribeiro durante a transmissão da Globo.

Brasil sofre empate no segundo tempo

Vini Jr foi derrubado dentro da área pelo goleiro Romo, mas o venezuelano pegou a cobrança do atacante. No rebote, com o arqueiro caído no gramado, o brasileiro chutou para fora. O Brasil havia aberto o placar no primeiro tempo com Raphinha, mas sofreu o empate no início da segunda etapa, com Segovia.