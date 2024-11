Ana Thaís elege culpado em gol da Venezuela contra a Seleção Brasileira

Ana Thaís Matos comentou o jogo entre Brasil e Venezuela (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 19:38 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira abriu o placar contra a Venezuela no primeiro tempo, mas levou o empate logo no início da segunda etapa, nesta quinta-feira (14). Para Ana Thaís Matos, comentarista do jogo na Globo, o meia Gerson, do Flamengo, falhou na marcação no lance do gol de Segovia.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não gosto de individualizar o erro, mas não tinha ninguém na marcação na entrada da área. O Gerson está olhando a movimentação da bola e não tem ninguém nas costas dele fazendo a cobertura. Não saiu nenhum zagueiro e também não tinha o Bruno Guimarães para fechar a entrada da área - analisou Ana Thaís.

O Brasil abriu o placar com Raphinha, em gol de falta, e levou o empate logo no primeiro minuto do segundo tempo, com assistência de Savarino. O jogo, válido pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, também contou com um pênalti perdido pelo atacante Vini Jr.