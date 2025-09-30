Visitante indigesto: Flamengo é o melhor time jogando fora de casa no Brasileirão

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, neste domingo (28), pelo Brasileirão. O triunfo fez com que o time carioca disparasse na ponta do torneio, já que Cruzeiro e Palmeiras, que estavam na cola, perderam nesta rodada (quatro pontos de vantagem). A vitória fora de casa foi a sétima do time de Filipe Luís fora do Rio de Janeiro. Nesta classificação, aliás, o Rubro-Negro também.

Com a vitória na Neo Química Arena, o Flamengo chegou aos 23 pontos jogando fora de casa. Em 11 jogos, são sete vitórias, dois empates e duas derrotas (Santos e Cruzeiro). Os números são os mesmos do Palmeiras. O time carioca, no entanto, leva a melhor no saldo de gols.

Nos últimos três jogos como visitante, o Flamengo venceu três, com sete gols marcados e dois sofridos: Corinthians 1x2 Flamengo, Juventude 0x2 Flamengo e Internacional 1x3 Flamengo.

Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja os primeiros 10 colocados do Brasileirão jogando como visitante

1° - Flamengo – 23 pontos (7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)

2° - Palmeiras – 23 pontos (7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)

3° - Cruzeiro – 19 pontos (5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas)

4° - Botafogo – 18 pontos (5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas)

5° - Mirassol – 17 pontos (4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas)

6° - RB Bragantino – 13 pontos (4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas)

7° - Bahia – 13 pontos (3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas)

8° - Corinthians – 13 pontos (3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas)

9° - Fluminense – 12 pontos (3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas)

10° - Grêmio – 12 pontos (3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas)

