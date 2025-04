Time de Neymar vence na Kings League e assume liderança; veja como foi

Na partida mais esperada da primeira fase da Kings League Brasil, o time da Furia, que tem Neymar como presidente, venceu por 9 a 7 a G3X e assumiu de forma isolada a liderança da liga de fut 7 que se tornou uma sensação na internet brasileira. A equipe do atacante do Santos chegou a 15 pontos, contra 12 da equipe comandada pelo streamer Gaulês. Essa foi a primeira vez que a equipe venceu a grande rival. Antes, foram dois confrontos com duas derrotas.

O jogo repleto de gols e de emoção até os minutos finais teve tudo o que a torcida esperava: virada no placar, belas defesas dos goleiros e muita estratégia dos times em campo. O primeiro tempo seguiu com muito equilíbrio com o 2 a 1 para a G3X até a reta final.

Quando o cronômetro atingiu os 18 minutos, o tradicional dado foi lançado para ditar a regra nos minutos finais da primeira etapa. Foi determinado dois atletas de cada lado e o placar começou a fluir. Terminou 5 a 3 de virada para a Furia, que não largou mais a vantagem no placar.

G3X e Furia fizeram o jogo mais esperado da primeira fase da Kings League Brasil . (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Segundo tempo disputado

No segundo tempo, a equipe de Neymar de Cris Guedes ampliou a vantagem para 7 a 3, com direito a gol de pênalti de Cris Guedes, que é um dos fundadores da Furia e amigo do atacante santista de infância. Depois, a G3X reagiu e chegou a aproximar colocando um 7 a 5 no placar.

Na sequência, o card tirado para as equipes tirou Jeffinho, que é wildcard da Furia, por quatro minutos da partida, enquanto o time teve como compensação um gol dobrado. E foi isso que fez o placar ser ampliado para equipe de Neymar, que marcou e chegou a 9 a 5. Nos dois minutos finais, como manda a regra, os gols também são dobrados. A G3X anotou mais um e contagem terminou 9 a 7.

Kelvin, considerado o melhor jogador de fut 7 da atualidade e que é presidente da G3X ao lado de Gaulês, entrou para bater o pênalti e marcou mais um gol em penalidades na liga. O jogador segue fora da disputa da primeira fase por conta de uma lesão. Outra ausência foi Andreas, mais um atleta de alto nível e que integrou o elenco da seleção do Brasil no mundial que aconteceu em janeiro.

Para o jogo, Dodô, lateral que teve passagens pelo Santos, futebol italiano e pela Seleção Brasileira foi contratado para ser wildcard do time. Os wildcards são os atletas convocados pelas equipes participantes e não fizeram parte do draft feito pela liga para formar os elencos. Esses jogadores podem ser chamados para o período inteiro da liga ou apenas alguns jogos. O time de Gaulês já convocou, por exemplo, o atacante Emerson Carioca, que já teve passagens pelo futebol profissional no Rio de Janeiro em diversas equipes.

Reta final de Kings League Brasil

A Kings League chegou à metade de sua disputa na primeira. A liga é composta por dez equipes, que jogam todas entre si uma vez. No fim, a primeira colocada - que hoje é a Furia - se classifica direto para a semifinal.

Do 2º ao 7º lugar, as equipes se classificam para os playoffs das quartas de final e mais três equipes passam de fase rumo à semifinal.