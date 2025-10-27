Galo na final? IA prevê o resultado de Atlético-MG x Independiente del Valle
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28)
Jogando longe de seus domínios, o Atlético-MG ficou no empate com o Independiente del Valle, no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Agora com a torcida a seu favor, o Galo defende a classificação para a grande final, nesta terça-feira (28). A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.
De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do 'X', cravar o resultado da segunda partida das semifinais da Sul-Americana. Confira.
Para garantir a classificação no tempo regulamentar, o Atlético-MG só precisa vencer a equipe equatoriana. Segundo a IA, o Galo não pode ser subestimado em partidas eliminatórias, mas ressaltou que o sonho da classificação dependerá da estratégia adotada por Sampaoli.
Por outro lado, a ferramenta destacou a qualidade do Independiente del Valle, que já conseguiu resultados improváveis contra equipes brasileiras em competições sul-americanas. Diante desse cenário, a IA apostou que o apoio da torcida vai garantir a classificação para o Atlético-MG na grande final. Apostando em um resultado, a ferramenta cravou a vitória do Galo por 2 a 0, com gols de Hulk e Dudu.
Atlético-MG x Independiente del Valle
Após conseguir o empate no jogo de ida, o Atlético-MG defende a classificação para a final da Sul-Americana diante de sua torcida, contra o Independiente del Valle. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Vale destacar que um novo empate leva o confronto para a prorrogação. O vencedor do confronto enfrenta quem avançar no jogo entre Universidad de Chile x Lanús.
