Nesta terça-feira (28), o Atlético recebe o Independiente del Valle às 21h30 na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Para a partida, Sampaoli tem desfalques importantes, no entanto também conta com retornos para tentar buscar a classificação para a semifinal da competição internacional.

Nesta terça-feira (28), o Atlético recebe o Independiente del Valle às 21h30 na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Para a partida, Sampaoli tem desfalques importantes, no entanto também conta com retornos para tentar buscar a classificação para a semifinal da competição internacional.

continua após a publicidade

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Equador, com o gol do Galo saindo somente nos acréscimos do segundo tempo com Dudu. Agora na volta, quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para as penalidades.

Entre as baixas no Atlético, Sampaoli não poderá contar com Gustavo Scarpa, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Além dele, o técnico ainda tem quatro jogadores lesionados no departamento médico do Atlético.

continua após a publicidade

Já entre os retornos, Fausto Vera é certo, o jogador cumpriu suspensão e está de volta. Alexsander voltou de lesão e foi relacionado na última partida, para essa o jogador pode receber até uma chance de sair jogando. Patrick, finaliza trabalho de recuperação por lesão na coluna mas ainda é incerta a sua presença ou não na lista para o jogo.

Alexsander volta a ser opção de Sampaoli (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Goleiros

Everson

Gabriel Delfim

Robert

Zagueiros

Vitor Hugo

Ruan Tressoldi

Ivan Román

Junior Alonso

Laterais

Renzo Saravia

Natanael

Caio

Guilherme Arana

Meio-campistas

Bernard

Alexsander

Alan Franco

Gabriel Menino

Patrick

Igor Gomes

Reinier

Mateus Iseppe

Atacantes

Hulk

Biel

Dudu

João Marcelo

Rony

Cadu

Gabriel Veneno

Isaac

continua após a publicidade

Jogadores lesionados

Lyanco (tendão de aquiles) - Só volta em 2026

Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) - Só volta em 2026

Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) - Sem previsão

Caio Maia (joelho) - Sem previsão