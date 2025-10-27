As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Del Valle
Atlético tem desfalque importante para a partida
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (28), o Atlético recebe o Independiente del Valle às 21h30 na Arena MRV, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Para a partida, Sampaoli tem desfalques importantes, no entanto também conta com retornos para tentar buscar a classificação para a semifinal da competição internacional.
Atlético-MG tem baixa importante para jogo de volta da Sul-Americana
Atlético Mineiro
Atlético-MG vê chances de rebaixamento diminuírem com fechamento da rodada
Atlético Mineiro
Éverson mostra o caminho que o Atlético-MG deve seguir para se classificar na Sul-Americana
Atlético Mineiro
No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Equador, com o gol do Galo saindo somente nos acréscimos do segundo tempo com Dudu. Agora na volta, quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para as penalidades.
Entre as baixas no Atlético, Sampaoli não poderá contar com Gustavo Scarpa, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Além dele, o técnico ainda tem quatro jogadores lesionados no departamento médico do Atlético.
Já entre os retornos, Fausto Vera é certo, o jogador cumpriu suspensão e está de volta. Alexsander voltou de lesão e foi relacionado na última partida, para essa o jogador pode receber até uma chance de sair jogando. Patrick, finaliza trabalho de recuperação por lesão na coluna mas ainda é incerta a sua presença ou não na lista para o jogo.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Opções de Sampaoli para escalar o Atlético
Goleiros
Everson
Gabriel Delfim
Robert
Zagueiros
Vitor Hugo
Ruan Tressoldi
Ivan Román
Junior Alonso
Laterais
Renzo Saravia
Natanael
Caio
Guilherme Arana
Meio-campistas
Bernard
Alexsander
Alan Franco
Gabriel Menino
Patrick
Igor Gomes
Reinier
Mateus Iseppe
Atacantes
Hulk
Biel
Dudu
João Marcelo
Rony
Cadu
Gabriel Veneno
Isaac
Jogadores lesionados
Lyanco (tendão de aquiles) - Só volta em 2026
Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) - Só volta em 2026
Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) - Sem previsão
Caio Maia (joelho) - Sem previsão
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias