Fora de Campo

Gabriel Bortoleto vira assunto na Europa após corrida: 'Lembre quem você é'

Brasileiro terminou o GP do México em 10°

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes,
Dia 27/10/2025
10:28
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto: Andy Hone / LAT Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto: Andy Hone / LAT Images / Sauber Media Hub)
O brasileiro Gabriel Bortoleto virou assunto na Europa ao longo do Grande Prêmio do México, no último domingo (26). O jovem piloto conseguiu a 10° colocação da prova e voltou a pontuar pela Sauber em corrida movimentada.

Lando Norris, da McLaren, largou na pole position e terminou a corrida no primeiro lugar, com cerca de 30 segundos de diferença para o segundo, Charles Leclerc. Max Verstappen foi o terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto voltou a pontuar, mesmo largando em 16°.

Um dos pilotos mais comentados na Europa durante e depois da corrida foi Gabriel Bortoleto. A pilotagem arrojada do brasileiro foi motivo de destaque para os fãs de Fórmula 1. Veja abaixo os comentários:

Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Joe Portlock/Getty Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)

Veja os comentários sobre Gabriel Bortoleto após corrida na F1

Tradução: Boa corrida para o Gabi! Infelizmente, a classificação dele não foi tão boa quanto o carro parecia ser capaz de entregar, mas é isso, mais um ponto em uma corrida sólida.

Tradução: Gabriel Bortoleto, que piloto.

Tradução: Bortoleto pode ser futuro campeão mundial

Tradução: Gabriel Bortoleto foi um pouco arriscado, então não vou me aprofundar muito nisso, cara. Mas ele é uma ótima aquisição para o Brasil!

Como foi a corrida

O início da corrida, com Norris largando na pole, foi agitado. Logo nas primeiras voltas, Hamilton cortou uma curva e ganhou posições. Após análise da FIA, o britânico foi penalizado com 10 segundos. Nesse momento, Norris já havia se firmado na primeira colocação, onde se manteve até o fim. O GP contou com um forte começo de Gabriel Bortoleto.

➡️Atuação de Bortoleto no GP do México chama atenção: 'Corridaça'

Bearman, escolhido o "piloto do dia", surpreendeu. O piloto da Haas largou em nono e, manteve o ritmo após um ótimo início e terminou a corrida em quarto, sua melhor colocação na atual temporada. Gabriel Bortoleto brigou no meio da tabela e ficou na 10ª posição, somando um ponto e chegando a 19 na temporada.

Oscar Piastri, então líder do campeonato, largou em sétimo e caiu para 12º após se enrolar no segundo pelotão. Ao longo da corrida, melhorou, mas terminou em quinto.

