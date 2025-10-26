menu hamburguer
Atuação de Bortoleto no GP do México chama atenção: 'Corridaça'

Piloto foi destaque da Kicks Sauber F1 Team

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
19:19
Atualizado há 1 minutos
Gabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto foi destaque da Sauber no GP do México da F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
O brasileiro Gabriel Bortoleto foi um dos destaques do GP do méxico, neste domingo (26), pela Kicks Sauber F1 Team. Após iniciar o grid na 16ª colocação, o piloto conseguiu ganhar seis posições e terminar na 10ª colocação, dentro da zona de pontuação. Ele somou mais um ponto na temporada com o desempenho.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A atuação não passou despercebida. Nas redes sociais, torcedores brasileiros festejaram o bom resultado de Bortoleto. O piloto voltou a conseguir terminar uma corrida na zona de pontuação após quatro GPs. Veja a repercussão abaixo:

Como foi a corrida do GP do México de Fórmula 1?

Texto por: Andressa Simões

O início da corrida, com Norris largando na pole, foi agitado. Logo nas primeiras voltas, Hamilton cortou uma curva e ganhou posições. Após análise da FIA, o britânico foi penalizado com 10 segundos. Nesse momento, Norris já havia se firmado na primeira colocação, onde se manteve até o fim.

Bearman, escolhido o "piloto do dia", surpreendeu. O piloto da Haas largou em nono e, manteve o ritmo após um ótimo início e terminou a corrida em quarto, sua melhor colocação na atual temporada. Gabriel Bortoleto brigou no meio da tabela e ficou na 10ª posição, somando um ponto e chegando a 19 na temporada.

Oscar Piastri, então líder do campeonato, largou em sétimo e caiu para 12º após se enrolar no segundo pelotão. Ao longo da corrida, melhorou, mas terminou em quinto.

Dominante, Lando Norris terminou a corrida cerca de 30 segundos a frente do segundo colocado. Nas duas últimas voltas, Max Verstappen se aproximou de Charles Leclerc e batalhou pela segunda posição. No entanto, a bandeira amarela foi acionada, e o piloto da Red Bull Racing ficou na terceira colocação.

Liam Lawson, Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto, e Fernando Alonso abandonaram a corrida.

Lando Norris vence GP do México (Foto: Yuri Cortez/ AFP)
McLaren's British driver Lando Norris races in the lead during the Mexico City Formula One Grand Prix at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on October 26, 2025. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

