Atuação de Bortoleto no GP do México chama atenção: 'Corridaça'

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi um dos destaques do GP do méxico, neste domingo (26), pela Kicks Sauber F1 Team. Após iniciar o grid na 16ª colocação, o piloto conseguiu ganhar seis posições e terminar na 10ª colocação, dentro da zona de pontuação. Ele somou mais um ponto na temporada com o desempenho.

A atuação não passou despercebida. Nas redes sociais, torcedores brasileiros festejaram o bom resultado de Bortoleto. O piloto voltou a conseguir terminar uma corrida na zona de pontuação após quatro GPs. Veja a repercussão abaixo:

Como foi a corrida do GP do México de Fórmula 1?

Texto por: Andressa Simões

O início da corrida, com Norris largando na pole, foi agitado. Logo nas primeiras voltas, Hamilton cortou uma curva e ganhou posições. Após análise da FIA, o britânico foi penalizado com 10 segundos. Nesse momento, Norris já havia se firmado na primeira colocação, onde se manteve até o fim.

Bearman, escolhido o "piloto do dia", surpreendeu. O piloto da Haas largou em nono e, manteve o ritmo após um ótimo início e terminou a corrida em quarto, sua melhor colocação na atual temporada. Gabriel Bortoleto brigou no meio da tabela e ficou na 10ª posição, somando um ponto e chegando a 19 na temporada.

Oscar Piastri, então líder do campeonato, largou em sétimo e caiu para 12º após se enrolar no segundo pelotão. Ao longo da corrida, melhorou, mas terminou em quinto.

Dominante, Lando Norris terminou a corrida cerca de 30 segundos a frente do segundo colocado. Nas duas últimas voltas, Max Verstappen se aproximou de Charles Leclerc e batalhou pela segunda posição. No entanto, a bandeira amarela foi acionada, e o piloto da Red Bull Racing ficou na terceira colocação.

Liam Lawson, Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto, e Fernando Alonso abandonaram a corrida.