Gabigol x Lyanco: provocações começaram antes mesmo de serem rivais

Gabigol, atacante do Cruzeiro, e Lyanco, zagueiro do Atlético-MG, trocam farpas antes mesmo de jogarem pelos dois maiores times de Minas Gerais. No último sábado (15), o defensor do Galo provocou o ex-Flamengo após conquistar o título do Campeonato Mineiro.

Lyanco comemorando gol pelo Atletico-MG na final do Campeonato Mineiro (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

- Eu pensei que iria ver ele (Gabigol), mas vi o Jonathas, o nove era ele, né? Não vi ele, não sei onde está. Acho que ele está assistindo a gente. Está no Rio? Amistoso? Ah tá (risos) - disse Lyanco na zona mista do Mineirão.

Caso antigo

Na apresentação de Gabigol pelo Cruzeiro, o atacante afirmou que o Rei de Copas é o maior time de Minas Gerais. Como resposta, Lyanco postou um story em seu Instagram dizendo: “Deixa comigo. Maior só tem 1, Atlético”.

Ao se reapresentar aos treinamentos do Galo, o zagueiro afirmou que respeita o rival e só queria deixar um 'climinha' para o próximo duelo entre as duas equipes.

No primeiro clássico mineiro de Gabigol, o jogador acertou uma cotovelada no rosto de Lyanco e, inicialmente, tomou o cartão amarelo. Após revisão do VAR, o atacante foi expulso pela primeira vez com a camisa do Cabuloso.

Cotovelada de Gabigol em Lyanco. (Foto: Reprodução TV)

Ainda pelo Flamengo, Gabigol já havia provocado Lyanco. Em duelo pela final da Copa do Brasil, o atacante desarmou o zagueiro atleticano e logo em seguida foi empurrado. Após o lance, o jogador rubro-negro mandou um 'beijinho' ao atleta rival.