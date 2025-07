Em um amistoso de pré-temporada do Wrexham, clube do ator Ryan Reynolds, teve a presença do famoso personagem Deadpool, anti-herói da Marvel, na Austrália, na última sexta-feira (11), na Foi o ele o responsável por levar a bola do jogo ao centro do campo. A participação rendeu diversas interações e comentários nas redes sociais.

continua após a publicidade

Deadpool rouba a cena em amistoso do Wrexham de clube de ator de Hollywood (Reprodução/ Paramount)

A situação aconteceu no amistoso do clube do País de Gales contra o Melbourne Victory, da Austrália. Veja abaixo o vídeo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em 2024, foi o Wrexham que fez uma participação na vida de Ryan Reynolds. Estrelado pelo ator proprietário do clube e Hugh Jackman, o filme Deadpool & Wolverine foi a mais recente participação do mercenário falastrão nos cinemas, em uma das cenas, o atacante Paul Mullin, ídolo do clube, fez uma aparição dando vida a uma das versões do anti-herói - que usava um uniforme customizado com as cores de País de Gales (e também do clube).

Recentemente, Paul Mullin, responsável por gols cruciais nas temporadas de acesso da quinta a segunda divisão, foi negociado por empréstimo junto ao Wigan Athletic, até o final do primeiro semestre de 2026.

continua após a publicidade

O centroavante contribuiu de maneira direta nas campanhas da quinta e da quarta divisão. Na League One, em 2024/25, porém, o jogador passou parte da jornada se recuperando de uma cirurgia nas costas, e se tornou reserva, com apenas cinco gols em 32 aparições.