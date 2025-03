Cruzeiro: técnico vê obrigação de ser líder do grupo na Sul-Americana

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (19), na Toca da Raposa, reconheceu que a equipe tem a obrigação de terminar em primeiro lugar no Grupo E da Copa Sul-Americana. O treinador da Raposa também comentou sobre os adversários da primeira fase: Unión de Santa Fé, da Argentina, Palestino, do Chile, e Mushuc Runa, do Equador.

- Sei que, no papel, o Cruzeiro é a melhor equipe do grupo. Com certeza, minha experiência diz que temos que provar isso dentro de campo. Sabemos que equipes argentinas são sempre muito agressivas, principalmente quando jogam em casa. São equipes de intensidade muito forte, nós temos que perceber que vamos fazer um jogo deste gênero e estar preparados – afirmou o técnico, referindo-se à estreia contra o Unión, em Santa Fé, na Argentina, dia 1º de abril.

- Sabemos que o Palestino é o primeiro colocado do Campeonato Chileno e, se é o primeiro, é uma equipe que está habituada a ganhar. A outra equipe (ele não citou o nome do Mushuc Runa) eu conheço menos, mas, aos poucos, vamos fazer a observação e tirar a informação, como fazemos com todos os adversários. No papel, a nossa responsabilidade é classificar a equipe em primeiro lugar – completou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim admitiu conhecer pouco do adversário Mushuc Runa, do Equador (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Jogo contra o Mushuc Runa pode não ser em Quito, como divulgado pela Conmebol

O Mushuc Runa, do Equador, divulgou, nas redes sociais, que vai mandar seus jogos pela primeira fase da Copa Sul-Americana no Estádio Olímpico de Riobamba, cidade a 2.700 metros de altitude. Na tabela divulgada pela Conmebol na terça-feira (18), os jogos da equipe contra Cruzeiro, Unión de Santa Fé e Palestino estão previstos para o Estádio Banco Guayaquil, em Quito.

- O Estádio Olímpico Fernando Guerrero se encontra habilitado para as partidas como mandante do “Ponchito” na Conmebol Sul-Americana. Assim, se mantém a palavra de Luis Alfonso Chango, presidente vitalício, e demais dirigentes do clube de levar o futebol internacional a cidade de Riobamba - diz o comunicado do Mushuc Runa.

A cidade de Riobamba fica a 208 km de Quito e foi no estádio local que o Mushuc Runa disputou a eliminatória equatoriana da Copa Sul-Americana. O jogo contra o Cruzeiro será dia 7 de maio, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da primeira fase.

