Quando Gabigol joga pelo Cruzeiro? Veja possível retorno

Uma das principais estrelas do futebol nacional, Gabigol não entra em campo desde a eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. No entanto, o jogador já tem data para retornar aos gramados. Veja quando o atacante pode voltar aos gramados com a camisa do Cabuloso.

Próximos jogos de Gabigol pelo Cruzeiro

A próxima oportunidade para Gabigol voltar a atuar será no dia 29 de março (sábado), quando o Cruzeiro estreia no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, no Mineirão, às 18h30 (horário de Brasília).

Na última segunda-feira (17), foi realizado o sorteio da Copa Sul-Americana e os adversários do Cruzeiro na fase de grupo foram definidos. Portnato, logo em seguida a estreia no Brasileirão, a Raposa terá a sua estreia na Copa Sul-Americana, contra o Unión de Santa Fé (ARG), fora de casa.

Desempenho pelo Cruzeiro em 2025

7 jogos (7 titular) 5 gols 129 minutos para participar de gol 14/20 finalizações no gol 2 passes decisivos 55% eficiência nos duelos 6 faltas sofridas 1 cartão vermelho Nota Sofascore 7.16

Gabigol assinou com o Cruzeiro no final de 2024 após deixar o Flamengo à custo zero. Pelo clube carioca, o atacante conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana etc.