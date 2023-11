A recepção ruim dos flamenguistas se deu por conta da fase conturbada que o camisa 10 da Gávea vive. Gabigol foi expulso no clássico contra o Fluminense no sábado (11) - atacante veio do banco e, com pouco mais de 20 minutos em campo, acabou expulso após se envolver em confusão com o zagueiro tricolor, Nino.