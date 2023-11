O Flamengo não saiu do empate em 1 a 1 com o Fluminense, e viu a briga pelo título do Brasileirão ficar complicada. Ao final do clássico, Everton Cebolinha, um dos melhores jogadores do Fla na partida, conversou com os jornalistas na zona mista, falou sobre a continuidade do torneio e sobre a confiança de Tite, que impactou diretamente em sua evolução no Rubro-Negro. Veja a fala completa no entrevista: