MARCELO



- O Marcelo jogou mais por dentro do que estava jogando habitualmente. O time não estava conseguindo se impor no primeiro tempo. As mudanças surtiram efeito e jogamos de uma maneira mais variada. O time tem jogado de maneira variada, que é o que tem que fazer mesmo. Se você jogar de uma única maneira, você acaba facilitando para o adversário. A gente jogou de maneira agrupada, principalmente pelo lado direito no segundo tempo. Depois começamos a circular mais a bola de uma maneira mais aberta e atacando mais com os laterais do que com os pontas. A gente variou também com bolas mais longas e tivemos sucesso. Tínhamos que saber jogar da maneira que o jogo pede. Jogamos de maneira muito variada e isso mostra maturidade do time e o efeito cumulativo desse um ano e meio.