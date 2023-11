> NA TRAVE, FLAMENGO! Marlon sai mal, Pulgar recupera e trabalha com Gerson. O volante abriu para Cebolinha, que invadiu a área e finalizou, mas a bola explodiu na trave.



> QUASE!!! Gerson lança Filipe Luís, que cruza rasteiro para Luiz Araújo. O atacante finaliza, é bloqueado, chuta para o gol novamente, e para na defesa de Fábio. No rebote, Filipe Luís é quem tenta estufar as redes, mas o goleiro do Fluminense impede.



> GOLAÇO DO FLAMENGO! Arrascaeta recebeu de Pulgar, deu um drible desconcertante em Nino, deixou o zagueiro do Fluminense no chão e estufou as redes de Fábio. Categoria do uruguaio.



> GOL DO FLUMINENSE! Martinelli trabalhou com Arias, que cabeceou para o meio. Yony González dividiu com Rossi, a defesa rubro-negra falhou, e o Tricolor empatou a partida.