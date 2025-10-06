Cruzeiro manda mensagem a ídolo diagnosticado com câncer

O meia Everton Ribeiro, destaque do Cruzeiro nas temporadas 2013 e 2014, revelou que foi diagnosticado com câncer na tireoide, há cerca de um mês, e que passou por cirurgia nesta segunda-feira (6). O clube celeste se manifestou nos comentários da publicação do jogador, no Instagram:

continua após a publicidade

- Desejamos muita força na sua recuperação, Everton! Estamos na torcida para que tudo fique bem o mais breve possível - publicou o Cruzeiro.

Mensagem do Cruzeiro para Everton Ribeiro (Reprodução Instagram)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na mensagem, Everton Ribeiro, de 36 anos, ao lado da esposa Marília e dos filhos Augusto e Antônio, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, revela o diagnóstico e a cirurgia e agradece as orações pela sua recuperação:

- Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos - escreveu o jogador do Bahia.

continua após a publicidade

No domingo (5), Everton Ribeiro esteve em campo na vitória do Bahia sobre o Flamengo por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O meia participou de todas as oito partidas do Tricolor baiano em setembro. Na temporada, já são 53 jogos com a camisa tricolor, com três gols e cinco assistências.

➡️Cruzeiro confirma fratura na costela de Matheus Henrique

Everton Ribeiro tornou-se ídolo da torcida do Cruzeiro com os títulos de 2013 e 2014

Pelo Cruzeiro, Everton Ribeiro, contratado ao Coritiba, foi o destaque na conquista do bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, além do título mineiro de 2014. Ao todo, o meia disputou 117 partidas com a camisa celeste (a última delas no início da temporada 2015, antes de ser vendido ao Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos) e marcou 24 gols.