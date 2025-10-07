Cruzeiro aproveita pausa no Brasileirão para recuperar jogadores

A nova pausa no Campeonato Brasileiro por causa da data Fifa será importante para o Cruzeiro recuperar, para as próximas rodadas, os jogadores desgastados fisicamente e os machucados. Depois de três partidas sem vitória (derrota por 2 a 0 para o Vasco e empates com Flamengo por 0 a 0 e com Sport por 1 a 1), a Raposa terá o clássico contra o Atlético-MG na retomada do Brasileirão, dia 15, na Arena MRV, às 21h30, pela 28ª rodada.

O cansaço foi um dos motivos apontados pelo técnico Leonardo Jardim para o desempenho ruim da equipe diante do lanterna Sport, domingo (5), no Mineirão:

- Acho que a equipe do Cruzeiro está extremamente cansada neste momento e precisa se recuperar. Vamos fazer uma recuperação ativa e passiva até a próxima quinta-feira (9). Na sexta (10), daremos folga, e, no sábado (11), começamos a preparação para o próximo jogo. É importante recuperar os jogadores, porque senti que atletas importantes como o Lucas e o Christian estavam com os níveis de fadiga extremamente altos – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Os jogadores ganharam a segunda (6) e a terça-feira (7) de folga e se reapresentam na Toca da Raposa na tarde de quarta-feira (8). Os treinos até o clássico não terão o zagueiro Fabrício Bruno, que está com a Seleção Brasileira para os amistosos na Ásia, contra Coreia do Sul e Japão. A participação do jogador na partida do dia 15 ainda é incerta.

Jogadores do Cruzeiro com cansaço e contusões terão a data Fifa para se recuperar

Além do cansaço, o Cruzeiro ganhou alguns problemas médicos nos últimos dias. O principal foi o meia Matheus Henrique, que sofreu fratura na costela no início da partida contra o Sport e pode ficar até oito semanas afastado dos jogos.

O atacante Wanderson, que não participou dos jogos contra Flamengo e Sport por causa de lombalgia, deve se recuperar a tempo de enfrentar o Atlético-MG. O colombiano Sinisterra, após se recuperar de estiramento na coxa direita, entrou nas duas últimas partidas, mas deixou o gramado do Mineirão com dores na coxa esquerda.

O meia Christian, que não começou jogando contra o Sport para ser poupado, entrou no lugar de Matheus Henrique logo aos 15 minutos, mas teve de ser substituído por cansaço, pelo estreante Ryan Guilherme, aos 33 minutos do segundo tempo. O período de nove dias sem jogo será importante para ele se recuperar.

Zagueiro João Marcelo já entrou em duas partidas, após quase oito meses sem jogar (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O zagueiro Jonathan Jesus também teve de ser substituído contra o Sport, por causa de dores no joelho direito, que já o tinham afastado da partida no Maracanã. Por outro lado, o zagueiro João Marcelo ganhou mais alguns minutos de jogo, depois de se recuperar de cirurgia no joelho direito, realizada em fevereiro.

- Vai ser importante (a pausa) para a equipe dar um descanso nessa batida de jogos. Vamos trabalhar firme para sair com a vitória contra o Atlético-MG – afirmou João Marcelo, na zona mista no Mineirão.