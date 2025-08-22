Gabigol faz golaço antológico em treino pelo Cruzeiro e vídeo viraliza; assista

Um gol antológico de Gabigol em treino pelo Cruzeiro viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (21). O atleta postou o lance maravilhoso nas redes sociais, e o vídeo rapidamente virou assunto na torcida do Cruzeiro.

Gabigol não tem recebido muitos minutos com Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro. Apesar de já ter atuado até como camisa 10 no time do português, as boas fases de Kaio Jorge e Matheus Pereira têm dificultado a presença do camisa 9 Celeste na escalação cruzeirense.

Nesta quinta-feira, o golaço no treinamento marcado por Gabigol movimentou rapidamente o debate sobre sua baixa utilização no Cruzeiro. Veja o vídeo do golaço.

Gabigol comemora gol do Cruzeiro contra o Juventude no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja golaço marcado por Gabigol no treino do Cruzeiro

Pouca minutagem com Leonardo Jardim

Gabigol não tem recebido muitas chances nos últimos jogos do Cruzeiro. Contratado para ser o cara do time, o atacante não caiu nas graças de Leonardo Jardim e viu Kaio Jorge tomar a titularidade depois do Campeonato Mineiro.

Nos últimos sete jogos do Cruzeiro, Gabigol foi titular em apenas duas oportunidades, contra CRB e Juventude. Em outros dois jogos, ele sequer entrou em campo. A boa fase de seu concorrente na posição não ajuda. Kaio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols.

No dia 11 de agosto, Leonardo Jardim explicou a baixa minutagem do atacante durante sua passagem pelo Cruzeiro.

- O Gabriel, o Kaio e o Matheus Pereira jogaram juntos já algumas vezes, certo? Sabe a produtividade que esses jogadores tiveram no campeonato? Em relação ao artilheiro do campeonato, temos um jogador (Kaio Jorge, com 13 gols) que está à frente de todos os melhores marcadores. Gabriel também feito o seu trabalho, tem quatro gols. Mas, com certeza, a produtividade deles jogando ao mesmo tempo é de três gols sofridos e um gol marcado – apontou.