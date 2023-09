- Eles já desceram mandando sair do carro, apontando a pistola, as meninas que estavam no carro e que trabalham na empresa ficaram nervosas, começaram a gritar... E nisso o dono do carro saiu, só que ele estava com o segredo do carro no bolso. Eu ainda gritei para o assaltante e falei para não fazer isso, ainda fiz a pose do Gabigol para ele, ele ficou olhando e falei: 'coé, mané. É Flamengo, pô. Mengão! A gente vai gravar'. E nisso ele viu que o carro não estava ligando por conta do segredo, começou a xingar e deu um disparo. Depois eles pegaram as mochilas que estavam no carro e foram embora. - disse o sósia