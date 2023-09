A troca de agressões do vereador Marcos Braz (PL-RJ) com um torcedor do Flamengo na noite da última terça-feira (19), em um shopping na Zona Oeste da cidade, se tornou um dos assuntos mais comentados no Brasil. O Lance! traz alguns desdobramentos da trajetória política do vice-presidente de futebol do Rubro-Negro.