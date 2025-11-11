Gabigol crava campeão da Libertadores e Sul-Americana, e analisa Brasileirão

Nesta segunda-feira (10), Gabigol marcou presença nas quartas de final da Kings League e não ficou em cima do muro. Durante o evento de fut7, o atacante do Cruzeiro cravou que a equipe irá conquistar a Copa do Brasil, que o Flamengo será o campeão da Libertadores, e disse ainda que o rival Atlético-MG garante o título da Sul-Americana. Além disso, o camisa 9 analisou a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada.

Em entrevistas rápidas durante o evento, Gabigol também comentou sobre a situação delicada do Santos, clube que o revelou. Segundo o atacante, o Cruzeiro segue na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e o Peixe não será rebaixado.

— Santos não vai cair, Flamengo campeão da Libertadores, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, e no Brasileirão estamos na briga - afirmou Gabigol.

— Nós passamos na Copa do Brasil, mas os caras (Atlético-MG) ganharam o Campeonato Mineiro, né? E acho que vão ganhar a Sul-Americana também - disse o atacante do Cruzeiro.

Gabigol aposta na vitória do Santos contra o Palmeiras

Gabigol, que neste ano se transferiu para o Cruzeiro, segue mostrando que, mesmo de longe e em eventos como a Kings League, seu carinho pelo Santos fala mais alto. A torcida do Peixe certamente recebe bem a confiança de um de seus maiores ídolos: A Furia FC, time de Neymar e Chris Guedes, se classificou para as semifinais do campeonato organizado por Piqué.

A confiança do ídolo santista é tamanha que ele também deu seu palpite para o difícil confronto do Alvinegro contra o Palmeiras. Ignorando a antiga rivalidade dos tempos de Flamengo (e agora no Cruzeiro), Gabigol apostou todas as fichas no fator casa.

— O peixão vai ganhar agora do Palmeiras lá na Vila — cravou.