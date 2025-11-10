menu hamburguer
'Deboche' de Fabrício Bruno durante jogo do Cruzeiro vira alvo na web

Zageurio faz desarme "à la Ronaldinho" em Cruzeiro 0 x 0 Fluminense

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
11:31
Fabrício Bruno jogador do Cruzeiro durante aquecimento antes da partida contra o Fluminense (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)
Fabrício Bruno, defensor do Cruzeiro, chamou atenção nas redes sociais após desarmar o atacante Everaldo e sair jogando com um movimento que lembrou Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado enquanto passava a bola para o outro. O lance foi muito repercutido nas redes sociais.

Cruzeiro 0 x 0 Fluminense

O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, executou dois lances de grande qualidade técnica durante o empate sem gols contra o Fluminense. A partida aconteceu nesse domingo (9), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a ajuda defensiva do zagueiro Fabrício Bruno, o Cruzeiro chegou a 64 pontos e permanece na terceira colocação do Brasileirão, a quatro pontos de Flamengo e Palmeiras, que ocupam a primeira e segunda posições. A equipe mineira já garantiu vaga na próxima Libertadores.

Jogadores perfilados antes de Cruzeiro x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Flumiense)

O Fluminense está em sétimo lugar com 51 pontos, apenas um a menos que o Botafogo, último clube do G6, grupo que classifica para a Libertadores.

Na próxima rodada, após a Data Fifa, o Cruzeiro enfrentará o Juventude no dia 20 de novembro, quinta-feira, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Fluminense disputará um clássico contra o Flamengo em 19 de novembro, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Fabrício Bruno vs Fluminense:

(dados do Sofascore)
🛡️ 4 desarmes
🚫 3 interceptações
✂️ 5 cortes
🔄 8 recuperações de bola
💪 7 duelos ganhos
❌ 0 dribles sofridos
🎯 95% de passes certos
⚽ 62 ações com a bola

