'Deboche' de Fabrício Bruno durante jogo do Cruzeiro vira alvo na web

Fabrício Bruno, defensor do Cruzeiro, chamou atenção nas redes sociais após desarmar o atacante Everaldo e sair jogando com um movimento que lembrou Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado enquanto passava a bola para o outro. O lance foi muito repercutido nas redes sociais.
O defensor chamou atenção nas redes sociais após desarmar o atacante Everaldo e sair jogando com um movimento que lembrou Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado enquanto passava a bola para o outro.
Cruzeiro 0 x 0 Fluminense
O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, executou dois lances de grande qualidade técnica durante o empate sem gols contra o Fluminense. A partida aconteceu nesse domingo (9), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com a ajuda defensiva do zagueiro Fabrício Bruno, o Cruzeiro chegou a 64 pontos e permanece na terceira colocação do Brasileirão, a quatro pontos de Flamengo e Palmeiras, que ocupam a primeira e segunda posições. A equipe mineira já garantiu vaga na próxima Libertadores.
O Fluminense está em sétimo lugar com 51 pontos, apenas um a menos que o Botafogo, último clube do G6, grupo que classifica para a Libertadores.
Na próxima rodada, após a Data Fifa, o Cruzeiro enfrentará o Juventude no dia 20 de novembro, quinta-feira, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Fluminense disputará um clássico contra o Flamengo em 19 de novembro, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Fabrício Bruno vs Fluminense:
(dados do Sofascore)
🛡️ 4 desarmes
🚫 3 interceptações
✂️ 5 cortes
🔄 8 recuperações de bola
💪 7 duelos ganhos
❌ 0 dribles sofridos
🎯 95% de passes certos
⚽ 62 ações com a bola
