Gabigol bate Cristiano Ronaldo e outros astros em ranking de buscas

Apesar da temporada abaixo do esperado, Gabigol foi o jogador de futebol mais procurado do ano no Brasil, estando à frente de jogadores como Cristiano Ronaldo, Mbappé, Vinicius Júnior e Luiz Henrique. Segundo dados da Flashscore, plataforma que é líder global em resultados e estatísticas ao vivo, Gabriel possui cerca de 1,7 milhões de visualizações no aplicativo nos últimos 12 meses.

Mesmo com poucos minutos em 2024, o atacante foi decisivo e conquistou a Copa do Brasil com o Flamengo, marcando dois gols na final e enfrentando rivais históricos da sua carreira ao longo da campanha, como o Palmeiras, pelas oitavas de final. A partida de volta do confronto, em São Paulo, somou cerca de seis milhões de buscas na plataforma.

O clube carioca também foi destaque na Flashscore, sendo o mais buscado no Brasil ao longo de 2024, com aproximadamente onze milhões de pesquisas, superando equipes como Corinthians e Real Madrid. Em estatísticas globais, o time merengue aparece com aproximadamente 76 milhões de visualizações na plataforma.

Em sua passagem pelo Rubro-Negro, o ídolo acumula 161 gols. Suas maiores vítimas foram: Fluminense (11), Athletico-PR (11) e Santos (8). Além disso, Gabi conquistou 13 títulos com a camisa do Flamengo, sendo: Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024), Brasileirão (2019 e 2020), Libertadores (2019, 2022), Copa do Brasil (2022 e 2024), Recopa Sul-Americana (2020) e Supercopa do Brasil (2020, 2021).

Recentemente, o nome de Gabigol vem sendo especulado em diversos clubes, como Cruzeiro e Santos. Apesar disso, o destino do jogador permanece incerto.

