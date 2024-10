Futebol da Esperança: Zico estreia em Itaquera e Rafa Silva realiza sonho

Zico e Denílson se encontram na chegada do Futebol da Esperança (Foto: Mariane Ribeiro/Lance!)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 13/10/2024 - 16:43 • São Paulo (SP)

A Neo Química Arena recebe neste domingo (13) o Futebol da Esperança, partida beneficente que terá renda revertida para o Projeto Criança Esperança. A casa do Corinthians, recebe diversas estrelas do mundo da esporte e do entretenimento.

Antes da partida, alguns convidados falaram sobre a expectativa para o jogo.

Zico, que será técnico do time Criança, falou com o jornalistas ao chegar na Arena e comemorou a participação em mais uma edição do projeto.

- É um evento especialíssimo. Eu já participei de alguns jogos e é lógico que essa continuidade faz a felicidade de muita gente. Eu sei bem o que é isso porque eu participo de muitos eventos beneficentes, jogos. O nosso esse ano faz 20 anos, lá no Maracanã. Vocês sabem a importância dele, o quanto ele ajuda muitas entidades e é sempre uma honra participar de um evento que vai com certeza vai ajudar muitas crianças. E é minha primeiras vez aqui no estádio do Corinthians.

Rafael Silva no Futebol da Esperança (Foto: Mariane Ribeiro/Lance!)

Zico não é o único que fará sua estreia na Arena neste domingo. A judoca medalhista olímpica Rafaela Silva revelou que o evento será uma oportunidade para ela realizar um sonho de infância.

- Antes de começar no judô, eu queria ser jogadora de futebol, só que tive que ir para a segunda opção porque quando eu comecei, com 5 anos, não tinha futebol feminino quase. Então meu sonho sempre foi ser jogadora. Essa é a primeira vez que eu vou entrar num campo oficial e isso aqui está pior que olimpíada - disse aos risos.

Outro novato na Arena é, o também medalhista olímpico, Caio Bonfim. Ele falou sobre a felicidade de participar do evento e da visibilidade que a marcha atlética ganhou após sua medalha nas Olimpíadas de Paris.

- Realizando um sonho de criança. É uma iniciativa muito bacana de você poder participar, de se divertir e poder de alguma maneira ajudar também. Então esse dia está sendo muito legal. É minha primeira vez aqui na Neo Química.

- Vi muitas pessoas postando sobre a marcha. Agora os projetos, tenho visto a visibilidade e o olhar das pessoas diferentes sobre a marcha e outros esportes olímpicos também. Acho que para a frente vamos conseguir colher muitos frutos - comemorou Caio.

Marcelinho Carioca na chegada para o Futebol da Esperança (Foto: Mariane Ribeiro/Lance!)

Marcelinho Carioca é outro grande nome do esporte que participa do evento. Em sua chegada, o ex-jogador do Corinthians comemorou a oportunidade de participar do evento na casa do Alvinegro.

- É motivo de grande valia você estender a mão a quem precisa. Vários jovens, crianças, adolescentes que necessitam de eventos como esse para que possam ter um futuro promissor. Além disso, poder voltar na nossa casa é algo extraordinário. Poder pisar no gramado de novo. Vamos ver se a bola bonitinho.

O evento, promovido pela Rede Globo, contará com estrelas como o técnico Tite; o cantor Felipe Araújo; o ator José Lotero; a ginastas Júlia Soares; MC Livinho; os ex-jogadores Roger Flores, Alex, Dodo, Amaral; a jogadora Cristiane, entre outras diversas estrelas.