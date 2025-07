Rúben Neves deixa os EUA e viaja para se despedir de Diojo Jota, em Portugal

Melhor amigo de Diogo Jota, Rúben Neves, do Al Hilal, deixou os Estados Unidos logo após a eliminação do time para o Fluminense no Mundial de Clubes. O jogador foi imediatamente para a cidade de Gondomar, em Portugal, que esta manhã se uniu na dor da partida dos dois irmãos, Diogo Jota e André Silva, dois futebolistas que morreram tragicamente, na última quinta-feira (4), em um acidente fatal de trânsito, em Espanha.

Menos de 24h após a partida contra o Fluminense, João Cancelo e Rúben Neves estiveram presentes no último adeus ao amigo. Os portugueses se emocionaram antes da bola rolar na partida contra o Tricolor, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. A situação aconteceu após ser respeitado um minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e Andre Silva.

<strong>Rúben Neves</strong> se emociona em homenagem a Diogo Jota (Foto: Reprodução/DAZN)

Estrelas da seleção de Portugal, elenco Liverpool, onde Diogo Jota atuava, antigos companheiros, ex-jogadores e outras personalidades fizeram questão de prestarem a última homenagem aos dois irmãos e confortar a família, pais e a mulher do eterno camisa 20 dos Reds.

Nas redes sociais, Neves se despediu do amigo Diogo Jota e externou a relação intima de amizade que possuia com ele.

— Bicho, onde quer que estejas eu sei que vais ler isto, nós nunca fomos destas lamechices e talvez agora me arrependa um pouco, mas tu sabes o que significas para mim tanto como eu sei o que sou para ti. Mais do que uma amizade, somos família, e não o vamos deixar de ser só porque agora decidiste assinar um contrato um bocadinho mais longe de nós ! Quando for á seleção vais continuar ao meu lado na mesa de jantar, no autocarro, no avião .. vais estar sempre lá comigo, como de costume. Vamos continuar a rir, a fazer planos, a partilhar a nossa vida um com o outro. Vou fazer questão que estejas sempre presente e vou garantir que nunca falte nada aos teus enquanto estás aí, longe mas a pensar em nós, à nossa espera. A vida juntou-nos e agora não nos pode separar. Conquistamos coisas muito bonitas juntos, temos ainda muito por conquistar, eu sei que vamos conseguir. A partir de hoje, entrarás em campo comigo, e seguiremos o nosso caminho juntos, no palco onde nos conhecemos. Diogoal, és o meu chupa limão favorito !! Amo-te — escreveu o jogador do Al Hilal.