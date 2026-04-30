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TNT Sports renova contrato para transmitir Champions League até 2031

Novo contrato amplia estratégia multiplataforma com jogos gratuitos no YouTube

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Vinícius Espirito Santo Spada
São Paulo (SP)
Supervisionado porAndré Carbone,
Dia 30/04/2026
12:36
Otávio Neto, narrador da TNT Sports (Foto: Divulgação)
imagem cameraOctavio Neto, narrador da TNT Sports (Foto: Divulgação)
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A TNT Sports renovou os direitos de transmissão da Champions League até maio de 2031.
O novo contrato terá duração de quatro anos, a partir da temporada 2027/2028.
TNT Sports superou Globo e CazéTV na concorrência pelos direitos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A TNT Sports concluiu o acordo com a Uefa para a renovação dos direitos de transmissão da Champions League até maio de 2031. Segundo informações da coluna Outro Canal, do jornal Folha de S.Paulo, confirmadas pelo Lance!, o novo contrato terá a duração de quatro anos, com início na temporada 2027/2028.

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Com este novo vínculo, a TNT Sports, projeto esportivo da Warner Bros. Discovery, assegura a manutenção da principal competição de clubes do mundo, transmitido ali há 11 temporadas, desde a edição 2015/2016. Os jogos do torneio seguirão sendo exibidos na televisão por assinatura e no streaming. A principal novidade é uma maior transmissão da competição no canal da operadora no YouTube. 

A disputa pelos direitos de transmissão

A disputa pelos direitos de transmissão da Champions League foi marcada por uma concorrência entre três grandes veículos de comunicação: Globo, CazéTV e TNT Sports. Após duas rondas de negociações, a TNT superou os demais veículos e garantiu a renovação do contrato para exibir a competição europeia. As informações sobre o valor do contrato ainda não foram divulgadas. 

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Próxima rodada da Champions 

Enquanto o futuro comercial é firmado, os finalistas da temporada atual da Champions League serão conhecidos já na próxima semana. Quatro equipes disputam o acesso à grande final em Budapeste: Bayern de Munique, PSG, Atlético de Madrid e Arsenal.

O confronto entre Arsenal e Atlético de Madrid será decidido no estádio dos Gunners, na próxima terça-feira (05), às 16h. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, qualquer vitória simples garante a classificação para a final. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

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Por outro lado, o duelo entre Bayern de Munique e PSG terá o seu desfecho em território alemão, na próxima quarta-feira (06), às 16h. As equipes realizaram um jogo de ida marcante, apontado como o melhor jogo de 2026. A partida marcada por nove gols, foi vencida pela equipa francesa por 5 a 4. Para avançar diretamente, o time alemão precisa vencer por uma diferença de dois ou mais gols. Caso ganhe por apenas um gol de vantagem, a decisão irá para as penalidades, enquanto o empate ou a vitória do PSG garantem a equipe francesa na final.

Jogadores do PSG comemoram gol marcado por Dembélé contra o Bayern de Munique na semifinal da Champions League
Jogadores do PSG comemoram gol marcado por Dembélé contra o Bayern de Munique na semifinal da Champions League (Foto: Alain Jocard/AFP)

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