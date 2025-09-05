Foto de Vini Jr aquece rumores de romance com Virgínia

A foto compartilhada por Vini Jr em seus stories no Instagram nesta sexta-feira (5) aqueceu os rumores de romance com a influenciadora Virgínia Fonseca. Na imagem, o jogador do Real Madrid está numa sala de estar onde a blogueira também gravou conteúdos durante a última semana. Segundo o "Portal Léo Dias", trata-se da mansão alugada por ela em Marbella, na Espanha.

A postagem foi mais um capítulo da novela. Anteriormente, os dois compartilharam separadamente fotos no mesmo iate. Os rumores de um relacionamento já circulam há semanas.

Virgínia, que se separou do cantor Zé Felipe em maio deste ano, comunicou através da assessoria que não comentaria a vida amorosa/sexual. Com o músico, a influenciadora tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Vini, por sua vez, está solteiro há mais tempo. Em julho, porém, foi visto com a modelo venezuelana Isabella ladera.

Vini Jr e Virgínia passam férias

Assim como a influenciadora, o jogador aproveita período de férias durante a Data Fifa. Isso só foi possível porque o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, não convocou o craque do Real Madrid para os compromissos derradeiros das Eliminatórias para a Copa do Mundo. No primeiro jogo, contra o Chile, o astro já estaria fora por suspensão. O italiano preferiu também deixá-lo fora do segundo, que será disputado na altitude boliviana, para evitar o desgaste.

Mesmo sem Vini, o Brasil deu conta do recado. Com show de Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo e foi responsável por criar as jogadas dos dois últimos tentos, a equipe venceu o Chile por 3 a 0 no Maracanã. Os gols foram marcados por Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães.