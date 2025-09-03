Vini Jr e Virginia são flagrados juntos na Espanha

O possível affair entre o atacante Vini Jr e a influenciadora Virginia ganhou um novo episódio. Os dois foram flagrados juntos, nesta quarta-feira (3), em um hiate na cidade de Marbella, no litoral da Espanha. A informação e imagens foram divulgadas primeiramente pelo portal "LeoDias".

O flagrante do canal aconteceu após um passeio de hiate. As duas personalidades compartilharam imagens do dia nas próprias redes sociais. Contudo, ambos foram discretos nas aparições públicas.

Vini Jr não aparece nos registros da influenciadora, assim como o contrário. Apesar disso, detalhes do barco chamaram atenção dos internautas, que começaram a especular que os dois estavam juntos, fato que foi comprovado posteriormente.

Em um vídeo compartilhado pelo portal "LeoDias", Virginia e Vini Jr aparecem deixando o mesmo barco. Vale destacar, que além deles, amigos pessoais das personalidades também estavam no hiate. A influenciadora e o jogador deixaram o local de maneira distinta para dispersar a imprensa e os fãs presentes. Veja o vídeo abaixo:

Encontro em Madrid durante Data Fifa

O possível affair entre a influenciadora e o jogador ganhou força nas redes sociais nos últimos dias. Virginia, que recentemente se separou do cantor Zé Felipe, desembarcou em Madrid na última semana e tem colecionado momentos com o atacante.

De acordo com o portal "LeoDias", antes da aparição no hiate, os dois já haviam se encontrado na última segunda-feira (1). Na ocasião, o jogador levou a influenciadora para um jantar. O camisa 7 teria inclusive mandado flores para Virginia, fato que foi registrado por ela nas redes sociais, porém, nas postagens não foi revelado o autor do gesto.

Vini Jr e Virginia em passeio de barco na Espanha (Foto: Reprodução)

Vini Jr fora da Seleção

Vale destacar, que atacante do Real Madrid não foi convocado para os compromissos da Seleção Brasileira desta Data Fifa. Com isso, Vini Jr aproveita momento de folga na Espanha.

Enquanto isso, Carlo Ancelotti prepara o Brasil para os confrontos contra o Chile e a Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2025. Os confrontos acontecem respectivamento nos dias 4 e 9 de setembro.