Maxi López participará de reality com mulher que o traiu; entenda

Ex-atacante foi anunciado como um dos participantes, nesta quinta-feira (4)

imagem cameraMaxi López participará de reality com sua ex-mulher (Foto: Reprodução)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
14:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ex-atacante de Barcelona e Vasco, Maxi López, será um dos participantes do MasterChef Celebrity, reality que é apresentado por sua ex-mulher Wanda Nara, na Argentina. Com três filhos juntos, o casal anunciou a separação após um caso de traição envolvendo a apresentadora e seu ex-companheiro de equipe, Mauro Icardi.

Maxi López anunciou a separação com a influenciadora argentina em 2013. Menos de seis meses depois, Wanda Nara e Icardi já estavam casados. O caso rodou o mundo e continuou rendendo novas histórias.

Repleta de alfinetadas e provocações, a relação envolvendo o trio de argentinos tomou conta dos principais jornais esportivos nos últimos anos. Maxi López estreia ao lado de Wanda Nara no próximo dia 30 de setembro.

Relembre a carreira de Maxi López

Revelado pelo River Plate, Maxi López acertou sua transferência para o Barcelona em 2005, onde atuou ao lado de Ronaldinho e Messi. Com poucas oportunidades, o atacante argentino também jogou pelo Mallorca, passou duas temporadas no FK Moskva, Rússia, e voltou ao futebol sul-americano para vestir a camisa do Grêmio, em 2009.

Com 17 gols em 41 partidas pelo Tricolor, Maxi fechou com o Milan duas temporadas depois. Em 2012, vestiu a camisa da Sampdoria, clube onde conheceu Mauro Icardi. Após sete anos no futebol italiano, o argentino voltou ao Brasil, desta vez para atuar pelo Vasco.

Com 11 gols em 38 jogos, Maxi López ajudou o Cruzmaltino na disputa pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2018, e voltou à Itália no ano seguinte. O argentino se aposentou na equipe da Sambenedettese, na temporada 2020/21.

Vasco x Flamengo - Maxi Lopez
Maxi López em sua passagem pelo Vasco (Foto: Celso Pupo/Fotoarena)

