Maxi López participará de reality com mulher que o traiu; entenda
Ex-atacante foi anunciado como um dos participantes, nesta quinta-feira (4)
- Matéria
- Mais Notícias
O ex-atacante de Barcelona e Vasco, Maxi López, será um dos participantes do MasterChef Celebrity, reality que é apresentado por sua ex-mulher Wanda Nara, na Argentina. Com três filhos juntos, o casal anunciou a separação após um caso de traição envolvendo a apresentadora e seu ex-companheiro de equipe, Mauro Icardi.
Messi bate recorde e iguala Cristiano Ronaldo em vitória da Argentina
Futebol Internacional
Joia da Argentina revela atitude de Messi em campo e diz: ‘Queria me matar’
Futebol Internacional
Declaração de Messi sobre Copa do Mundo liga alerta: ‘Que bomba’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Maxi López anunciou a separação com a influenciadora argentina em 2013. Menos de seis meses depois, Wanda Nara e Icardi já estavam casados. O caso rodou o mundo e continuou rendendo novas histórias.
Repleta de alfinetadas e provocações, a relação envolvendo o trio de argentinos tomou conta dos principais jornais esportivos nos últimos anos. Maxi López estreia ao lado de Wanda Nara no próximo dia 30 de setembro.
Relembre a carreira de Maxi López
Revelado pelo River Plate, Maxi López acertou sua transferência para o Barcelona em 2005, onde atuou ao lado de Ronaldinho e Messi. Com poucas oportunidades, o atacante argentino também jogou pelo Mallorca, passou duas temporadas no FK Moskva, Rússia, e voltou ao futebol sul-americano para vestir a camisa do Grêmio, em 2009.
Com 17 gols em 41 partidas pelo Tricolor, Maxi fechou com o Milan duas temporadas depois. Em 2012, vestiu a camisa da Sampdoria, clube onde conheceu Mauro Icardi. Após sete anos no futebol italiano, o argentino voltou ao Brasil, desta vez para atuar pelo Vasco.
Com 11 gols em 38 jogos, Maxi López ajudou o Cruzmaltino na disputa pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2018, e voltou à Itália no ano seguinte. O argentino se aposentou na equipe da Sambenedettese, na temporada 2020/21.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias