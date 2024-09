(Foto: Divulgação/Twitter)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 16:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Em depoimento ao podcast Cheguei, apresentado por José Carlos Araújo, o jornalista Marcos Uchôa falou sobre sua carreira em 35 anos como repórter da TV Globo.

Na conversa com o apresentador, Marcos Uchôa comentou sobre o momento mais difícil da carreira como jornalista na emissora, após pergunta do Garotinho. Em 2015, a Globo realizou um evento em comemoração ao jornalismo da empresa.

- Eu não fui convidado e muita gente estranhava eu não ter sido convidado. Na época, foi uma decisão do William Bonner, que estava com problemas comigo - esclareceu o jornalista.

Marcos Uchôa justificou com sua trajetória no jornalismo da Globo, na política e no esporte, como argumento para estar presente no evento de comemoração.

Após saída da Globo, Uchôa participou de alguns podcasts como convidado (Foto: Reprodução/YouTube)

- Se você comparar na área internacional, eu fiz mais do que os outros. Se for comparar esporte, eu também tinha feito mais. Eu fiz Olimpíada, Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América...a diversidade da minha participação no esporte da TV Globo tinha sido muito grande. Sem querer desmerecer os outros, até porque nenhuma pessoa deveria tirar o lugar da outra. Isso foi feito para me magoar e me magoou. No jornalismo, essa coisa pessoal não deve existir - disse Uchôa.

Marcos Uchôa tem 66 anos assinou com a TV Brasil em 2023. Além disso, o jornalista chegou a se filiar ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) para tentar o cargo de deputado federal, mas desistiu da candidatura.