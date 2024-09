Pep Guardiola no comando do Manchester City em partida da Premier League (Foto: MARTIN RICKETT / POOL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 18:25 • Rio de Janeiro

Um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, Pep Guardiola, revelou particularidades acerca de seu estilo de vida. O catalão revelou que prefere se manter isolado das rede sociais e, caso seja necessário, acessa as redes por meio do celular da filha.

Em depoimento à emissora Sky Sports, o comandante do Manchester City afirmou que, em seu ceuluar, não possui nenhuma rede social e se comunica através de ligação ou mensagem via SMS. O treinador tricampeão da Champions League também revelou que recorre às filhas Maria, de 23 anos, e Valentina, de 16 anos, quando deseja acessar as redes sociais:

- Não tenho WhatsApp, não gosto de e-mails, do WhatsApp. Tenho um celular. Nada de TikTok, Twitter, Instagram. Nada. Só o meu celular e mensagens. É tudo. Quando quero (ver as redes sociais), vou às da minha filha - disse Pep Guardiola.

Na entrevista à TV inglesa, Guardiola também confessou preferência por viajar separado dos jogadores, apenas com membros da comissão técnica do Manchester City.

- Eu vou com o staff e os jogadores vão sozinhos. Eu os vejo o tempo inteiro, e por uma razão: eles não querem me ver [risos]. O treinador tem que estar mais afastado dos jogadores, é muito melhor. - Afirmou o treinador de 53 anos.

Pep Guardiola é técnico do Manchester City desde 2016 (Foto: DARREN STAPLES / AFP)

Recentemente, o Manchester City está sendo investigado por violações ao Fair Play FInanceiro da Premier League. O clube poderá sofrer sanções como a perda de pontos no Campeonato Inglês, proibição de jogar grandes torneios nacionais e internacionais, e até rebaixamento.