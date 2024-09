Neymar é intimado pela Justiça por parceria com site de apostas

Neymar nas finais da NBA (Foto: Robby Illanes/NBAE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 13:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar foi intimado pela Justiça do Rio de Janeiro a apresentar seu contrato com a empresas de apostas Blaze. Em decisão publicada pela 5ª Vara Cível da Regional da Leopoldina, o jogador e outros influenciadores digitais, como Felipe Neto, Juju Ferrari e John Vlogs, terão 15 dias para entregar a documentação.

O processo foi aberto por Erick Paiva, cidadão que afirma ter perdido todo o patrimônio em apostas no site. De acordo com o homem, ele decidiu depositar R$ 62 mil na Blaze após assistir vídeos promocionais feitos por Neymar e outras celebridades. As informações foram publicadas primeiramente pelo portal Uol.

Ainda segundo o carioca, o conteúdo divulgado pelos influenciadores não condizia com a realidade, exibindo uma plataforma de treinamento com ganhos falsos. Em vídeo registrado no processo, o autor da ação demonstra que conseguiu utilizar esta outra plataforma e gerar um lucro "fake", de mil euros para mais de um milhão.

Assim, Erick solicita Justiça gratuita, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais. Além disso, pede indenização de R$ 1 milhão. Neymar e os outros influenciadores ainda não foram citados no caso, e a Justiça negou pedido de exibição de extratos de suas contas digitais.

No último mês de dezembro, Neymar promoveu um cruzeiro patrocinado pela Blaze. Ainda no ano passado, a Justiça de São Paulo bloqueou R$ 101 milhões da empresa de apostas por suspeita de estelionato envolvendo influenciadores.

Neymar, intimado pela Justiça a apresentar contratos com site de apostas (Foto: X / Hustler Casino Live)