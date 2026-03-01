Fluminense x Vasco: IA crava gigante eliminado na semifinal do Carioca
Duelo deste domingo (1) vale vaga na final do Campeonato Carioca
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Vasco vão se enfrentar, no final da tarde deste domingo (1), no jogo decisivo da semifinal do Campeonato Carioca. Uma inteligência artificial cravou qual será o resultado e quem vai se classificar para a grande final.
Rayan vira assunto após tropeço do Bornemouth: ‘Precisa aceitar’
Fora de Campo
Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e prováveis escalações da semifinal do Carioca
Onde Assistir
Fluminense e Vasco se unem em apoio às vítimas de enchente em Minas Gerais
Futebol Nacional
De acordo com a previsão do ChatGPT, o Fluminense vai vencer o Vasco por 2 a 1 e, consequentemente, disputar a grande final do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o Tricolor venceu no Estádio Nilton Santos por 1 a 0 e saiu em vantagem.
➡️Rayan vira assunto após tropeço do Bornemouth: 'Precisa aceitar'
➡️Rivais reagem à provável chegada de Lingard no Corinthians: 'Não é possível'
No Maracanã, a inteligência artificial previu que o Vasco sai na frente do Fluminense com gol de Nuno Moreira no primeiro tempo. Na segunda etapa, no entanto, o Tricolor volta com força total e vira o jogo com dois gols do uruguaio Cannobio.
O vencedor do duelo entre Fluminense e Vasco vai enfrentar quem passar do confronto Flamengo x Madureira, na segunda-feira (2). No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.
Onde assistir Fluminense x Vasco
Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (1/3), às 18h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo será no Maracanã e terá transmissão da Globo, Sportv, GeTV e Premiere.
No jogo de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol de Kevin Serna. Por isso, tem a vantagem do empate para avançar à final. Quem se classificar, enfrenta Flamengo ou Madureira, que jogam na segunda-feira (2). O Rubro-Negro venceu a ida por 3 a 0.
💸 Aposte no resultado de Fluminense x Vasco no Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias