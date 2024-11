Comentarista da Globo elege culpado por gol do Fortaleza contra o Fluminense

O Fluminense saiu na frente contra o Fortaleza nesta sexta-feira (22), mas levou o empate minutos depois no Maracanã. Comentarista do jogo no "Sportv", Paulo César Vasconcellos citou o erro do meia Martinelli na origem da jogada que culminou no gol de Moisés.

- Foi o primeiro ataque da equipe do Fortaleza, que começa em um erro cometido pelo Martinelli com o time saindo. O gol nasce de uma falha cometida pelo Martinelli. Até então, o Fortaleza não tinha conseguido atacar. Foi o primeiro ataque, que resultou em gol - comentou PC Vasconcellos.

O Tricolor carioca abriu o placar com Lima aos 11 minutos do primeiro tempo. O Fortaleza chegou ao empate oito minutos depois. Após o erro de Martinelli, torcedores do Fluminense começaram a vaiar o jogador, que é alvo de críticas constantes na temporada.