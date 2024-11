Lucas Sasha dispara contra arbitragem após empate entre Fortaleza e Fluminense

O meio-campista do Fortaleza Lucas Sasha reclamou da arbitragem após o empate em 2 a 2 com o Fluminense nesta sexta-feira (22), pela 34ª rodada do Brasileirão. Em entrevista ao SporTV na saída do gramado, o jogador foi questionado sobre pênalti reclamado pela equipe do Laion no segundo tempo e demonstrou insatisfação com os critérios.

- É difícil falar de arbitragem, porque quando vem o resultado negativo parece que a gente está chorando, de "mimimi". Na realidade, um pênalti contra nós, a favor do Palmeiras, foi exatamente assim. Exatamente assim. E muito foi questionado sobre aquele pênalti, e o juiz deu convicto. Quando é a nossa vez, o VAR nem é chamado - disparou Sasha.

- Essa é a nossa reclamação, nossa tristeza. Mas o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada, é seguir. Chamar a torcida para o jogo decisivo contra o Flamengo. A gente continua na luta, continua brigando e sonhando. Esse time já demonstrou que não desiste, e não vai ser agora que vamos entregar - completou.

Análise do resultado

Lucas Sasha avaliou também o resultado no Maracanã. O Fortaleza vencia por 2 a 1 até 39 minutos do segundo tempo, quando Germán Cano igualou o placar para o Fluminense. Segundo o volante do Leão do Pici, a equipe volta para casa com menos dois pontos.

- Em outras circunstâncias, vir aqui contra o Fluminense no Maracanã e sair com o empate seria um resultado bom. Mas hoje, pela nossa briga (pelo título), pelo resultado que a gente construiu desde o primeiro tempo, pela nossa entrega, é um sentimento de dor esse empate - disse o meio-campista.

- A gente mereceu vitória, tivemos muitas oportunidades para matar o jogo e conseguimos neutralizar as jogadas do Fluminense. Mas futebol é isso. Não é merecimento, é resultado. Infelizmente, com muita dor, a gente vai para casa não com um ponto, mas com menos dois pontos - completou o jogador do Fortaleza.

