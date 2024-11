Fluminense x Fortaleza: inteligência artificial aponta resultado do jogo

Fluminense e Fortaleza se enfrentam, nesta sexta-feira (22), pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida decisiva marca oportunidades diferentes para os clubes tricolores, como se afastar da zona de rebaixamento e colar no líder da tabela. O Lance! perguntou para a Meta IA, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre o resultado do jogo.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Segundo a IA, o Fluminense ainda não conseguirá reverter a sequência sem vitórias, mas a vantagem de casa será um fator importante para que o Fortaleza também não vença. Assim, apesar da força ofensiva do Leão, a partida terminar em empate.

Confira análise da Meta IA

"Considerando o desempenho recente das equipes, o Fluminense e o Fortaleza entram nesse confronto com objetivos distintos. O Fluminense, atualmente no 16º lugar, com 37 pontos, luta para se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o Fortaleza, com 63 pontos, ocupa a terceira posição e ainda sonha com o título.

continua após a publicidade

O Fluminense tem a vantagem de jogar em casa, no Maracanã, mas não vence há três jogos (D-E-D). Além disso, o time carioca empatou o último duelo em casa por 2 a 2 contra o Grêmio. Por outro lado, o Fortaleza vem de quatro jogos sem perder (E-E-V-V), com um empate impressionante por 2 a 2 contra o Palmeiras na última partida como visitante.

O Fortaleza precisa de uma vitória para manter viva a esperança de título, enquanto o Fluminense busca pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O confronto promete ser intenso, com ambos os times precisando de uma vitória.

continua após a publicidade

O Fluminense tem mostrado dificuldades em criar oportunidades de gol, enquanto o Fortaleza tem demonstrado força ofensiva. No entanto, a equipe carioca pode contar com a motivação de jogar em casa para impulsionar sua equipe.

Meu palpite é que o jogo terminará em um empate, considerando o histórico de confrontos entre as equipes. Um placar provável seria 2 a 2. O Fluminense pode adotar uma postura mais defensiva, explorando os contra-ataques, enquanto o Fortaleza deve pressionar em busca da vitória."

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Desfalques e prováveis escalações de Fluminense x Fortaleza

Para o confronto, o técnico Mano Menezes contará com a volta de seis desfalques, que estavam suspensos no último jogo, contra o Internacional. Agora, só Ignácio é baixa para o Tricolor carioca, quem está fora por dores no joelho. O Fortaleza também tem um desfalque: Matheus Rosseto; o volante está suspenso por acúmulo de cartões.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso e Lima; Keno e Kauã Elias.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Emanuel Brítez, Kuscevic, Titi, Eros Mancuso; Pochettino, Hércules, Emmanuel Martínez; Marinho, Lucero e Moisés.