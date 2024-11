Andrés Sanchez se manifesta sobre impeachment: ‘Triste para o Corinthians’

Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, se manifestou sobre o processo de impeachment de Augusto Melo, atual mandatário do clube. A votação no Conselho Deliberativo está marcada para a próxima quinta-feira (28), no Parque São Jorge. Em caso de maioria simples de aprovação dos conselheiros, o dirigente será afastado de maneira imediata.

continua após a publicidade

A convocação foi feita por Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo. O pedido de impeachment aconteceu em agosto após a abertura da investigação na Comissão de Ética do Corinthians sobre possíveis irregularidades na parceira do clube com a ex-patrocinadora "Vai de Bet".

- É triste para o Corinthians, mas é a equipe dele mesmo, foram pessoas que ele colocou lá dentro, diretores dele que saíram que estão fazendo denúncias. Então agora, no Conselho, ele vai ter a oportunidade de se defender, vamos ver como será e aí, sim, se ele fizer uma defesa concreta de tudo que falaram sobre ele e a gestão dele, fica - disse o presidente durante o evento Galácticos, leilão beneficente organizado por Ronaldo na última quinta-feira (21).

continua após a publicidade

Uma ação na Polícia Civil e no Conselho Deliberativo do Corinthians investiga possível lavagem de dinheiro e repasse a 'laranjas' da empresa ao Timão durante o período da parceria. Andrés relembrou o processo de impeachment que Roberto de Andrade viveu em 2017.

Na época, o presidente do Corinthians foi absolvido no Conselho Deliberativo em votação. Roberto de Andrade foi acusado de assinar contratos do clube antes de assumir a presidência. Andrés enfatizou que Augusto Melo, conselheiro na época, foi responsável pelo processo.

continua após a publicidade

- Em 2017, o Roberto também teve um pedido de impeachment, encabeçado pelo Augusto, então é se defender como o Roberto fez na época, e espero que consiga se defender porque isso é péssimo para o clube, para o Corinthians, como um todo, em qualquer situação - disse o dirigente.

Ex-presidente do Corinthians se manifestou sobre processo de impeachment de Augusto Melo (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Trajetória de Andrés Sanchez

Ex-presidente do clube em duas gestões, entre 2007 e 2011 e de 2018 a 2021, Andrés Sanchez foi opositor de Augusto Melo nas últimas eleições. Homem forte da chapa "Renovação e Transparência", que venceu seis pleitos e permaneceu no clube por 16 anos, o ex-dirigente apoiou André Luiz na votação que aconteceu no final de 2023.

Andrés Sanchez era o presidente do Corinthians na contratação de Ronaldo, em 2009, e no planejamento da construção da Arena Corinthians, atual Neo Química Arena, para a abertura da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

Fora do Corinthians, Andrés foi deputado federal pelo PT de 2015 a 2018. O dirigente também foi diretor de seleções da CBF de 2011 a 2012.