Fluminense x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (22), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do SporTV e Premiere. O Flu ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, enquanto o Fortaleza é o terceiro colocado, com 63 pontos.

Fluminense e Fortaleza se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)



✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FORTALEZA

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Mani e Evandro de Melo Lima (SP);



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso e Lima; Keno e Kauã Elias.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Britez, Kuscevic e Titi; Rossetto, Hércules, Zé Welison e Emmanuel Martínez; Marinho, Moisés e Juan Lucero.