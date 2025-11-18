Sete jogadores do Flamengo podem entrar em campo nesta terça pela Data Fifa; veja o cenário

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão. Pensando no jogo, os flamenguistas estarão observando os atletas que jogarão nesta terça por suas respectivas seleções. No total, sete rubro-negros podem entrar em ação nos confrontos pela Data Fifa.

continua após a publicidade

📆 Anota aí as partidas que terão jogadores do Flamengo

O primeiro jogo envolvendo jogadores do Flamengo é o da Seleção Brasileira. Às 16h30, a Canarinho enfrenta a Tunísia nos Estados Unidos. Assim como foi contra Senegal no sábado, o lateral-esquerdo Alex Sandro deve começar jogando. Já Danilo, provavelmente, ficará no banco. O zagueiro não entrou na última partida.

Como o jogo da Seleção será na França, Alex Sandro e Danilo não devem ficar à disposição para o clássico do Flamengo.

Uruguaios em ação

Arrascaeta, Varela e Viña estarão à disposição do técnico Marcelo Bielsa para o amistoso contra os Estados Unidos, no país norte-americano. No primeiro compromisso, contra o México (empate em 0 a 0), Arrascaeta não foi relacionado. Já Viña ficou no banco, mas não entrou. O único que atuou foi Varela, que jogou os 90 miutos.

continua após a publicidade

O trio uruguaio retornará no mesmo voo que Plata e Carrascal. O equatoriano e o colombiano também jogarão nos Estados Unidos nesta terça. O quinteto será reavaliado pelo Flamengo para o jogo contra o Fluminense.

Plata, do Flamengo, com torcedores equatorianos (Foto: Divulgação)

Veja a minutagem dos jogadores do Flamengo na Data Fifa

Brasil x Senegal

- Alex Sandro – 89 minutos

- Danilo – no banco de reservas

Uruguai x México

- Arrascaeta – não foi relacionado

- Varela – 90 minutos

- Viña – no banco de reservas

Colômbia x Nova Zelândia

- Carrascal – 25 minutos

Equador x Canadá

- Plata – 45 minutos

⚽ Confira os jogos desta terça-feira

Brasil x Tunísia – 16h30 (Alex Sandro e Danilo) Estados Unidos x Uruguai – 21h - (Arrascaeta, Varela e Viña) Equador x Nova Zelândia – 22h30 - (Plata) Colômbia x Austrália – 22h30 - Carrascal)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Classificação do Brasileirão

Com a vitória do Flamengo em cima do Sport e a derrota do Palmeiras para o Santos, o time carioca assumiu a ponta do classificação, com 71 pontos. O Verdão, que encara o Vitória na quarta, tem 68.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.