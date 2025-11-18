O Fluminense terá o projeto de lei do potencial construtivo de Laranjeiras apresentado formalmente nesta terça-feira (18) na Câmara Municipal do Rio. O plano será entregue para uma análise dos veradores por Carlo Caiado, presidente da Câmara. Esse processo é necessário para que o Tricolor possa avançar nas obras de recuperação do Estádio Presidente Manoel Schwartz e revitalizar o clube social.

O Lance! apurou que o projeto da venda do potencial construtivo de Laranjeiras deve sair entre o final do ano que vem e os primeiros meses de 2027. A prioridade foi para as vendas dos projetos ligados à São Januário, que iniciou o processo antes, mas também o do Autódromo de Guaratiba e do Parque Imagine, que será o projeto do parque de diversões do Roberto Medina, no Parque Olímpico. O Tricolor entra nessa fila oficialmente agora.

A tendência é que esse potencial seja vendida rapidamente, dado o forte interesse da iniciativa privada no direito. Todos essas vendas de pontencial serão para a Barra da Tijuca, que tem uma área física grande a ser explorada.

O processo ainda passará por uma série de trâmites burocráticos depois da apresentação de hoje. Nesse tipo de procedimento, é normal que o Fluminense tenha que entender e passar por emendas, sanções e outros processos para que tudo seja feito conforme a lei. O projeto das Laranjeiras é um dos planos da gestão Mário Bittencourt desde o seu primeiro mandato no Fluminense. Nesse momento, a pauta é tocada pelo vice de projetos especiais, Ricardo Tenório, que concorre a vice-presidência geral na chapa da situação.